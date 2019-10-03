Sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel taraftarları isyan ettirdi... Hollandalı yıldız bu sezon oynanan 4 kritik maçta kaçırdığı goller ve yaptığı tercih yanlışlarıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Brugge deplasmanında yüzde yüz fırsatı kullanamayarak belki de Galatasaray'ı 3 puandan eden Babel; Malatya, Fenerbahçe ve PSG önünde ise bomboş pozisyondaki arkadaşlarına pas vermeyip pozisyonları harcadı. Tecrübeli yıldız taraftarların attığı sert mesajların ardından Instagram hesabını dondurdu.
BRUGGE
MALATYA
FENERBAHÇE
PSG
Son maçlarda oynadığı futbolla şimşekleri üzerine çeken Babel her an kulübede oturabilir.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Ryan Babel sadece 2 gollük katkı yapabildi.
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