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isyanı! Instagram hesabını doldurdu...

Hollandalı yıldızın 4 kritik maçta kaçırdığı goller ve yaptığı tercih hataları büyük tepki çekti. Babel taraftarların sert mesajları sonrasında Instagram hesabını dondurdu.

Babel isyanı

Sezon başında çok büyük umutlarla transfer edilen Ryan Babel taraftarları isyan ettirdi... Hollandalı yıldız bu sezon oynanan 4 kritik maçta kaçırdığı goller ve yaptığı tercih yanlışlarıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Brugge deplasmanında yüzde yüz fırsatı kullanamayarak belki de 'ı 3 puandan eden Babel; Malatya, Fenerbahçe ve PSG önünde ise bomboş pozisyondaki arkadaşlarına pas vermeyip pozisyonları harcadı. Tecrübeli yıldız taraftarların attığı sert mesajların ardından Instagram hesabını dondurdu.



BRUGGE














Son maçlarda oynadığı futbolla şimşekleri üzerine çeken Babel her an kulübede oturabilir.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan sadece 2 gollük katkı yapabildi.

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