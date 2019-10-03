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Inter’i Suarez ile devirdi: 2-1 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

F Grubu 2. maçında evinde Inter'i 2-1 yendi. 2. dakikada Martinez'in golüyle geriye düşen Barça, Suarez'in 58 ve 84'te attığı gollerle 3 puanı aldı. İşte haberin detayları ve 3 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

Barcelona Inter’i Suarez ile devirdi: 2-1
Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında evinde Inter'i 2-1 yendi. 2. dakikada Martinez'in golüyle geriye düşen Barça, Suarez'in 58 ve 84'te attığı gollerle 3 puanı aldı. Diğer sonuçlar: Slavia P-Dortmund: 0-2, Genk-Napoli: 0-0, Liverpool- Salzburg: 4-3, Leipzig-Lyon: 0-2, Zenit-Benfica: 3-1, Valencia-Ajax: 0-3

TOFAŞ VE DARÜŞŞAFAKA GALİBİYETLE BAŞLADI
Euro Cup B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti. 'taki diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise Olimpija'yı 79-73 yendi. İki takımımız da bu sonuçla Avrupa'ya galibiyetle 'merhaba' dedi.



ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN ALTIN MADALYA GELDİ
Kaş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası yarışları başladı. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) kategorisinde 2 dakika 14 saniyede 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve rekortmeni , 1. oldu. Şahika, yarışma sonrası sevincini Ay-Yıldızlı bayrağımızı açarak kutladı.



BEŞİKTAŞ'A ARDA KARDEŞLER
Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile lider Alanyaspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek. Bu sezon 'de 4 maç yöneten Arda Kardeşler bu sezon ilk kez bir maçında düdük çalacak. Ligde ayrıca G.Birliği ile G.Saray arasındaki maçı Halil Umut Meler, F.Bahçe-Antalya maçını da yönetecek.

TBF'YE YENİ SPONSOR
Türkiye Federasyonu (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için Herbalife Nutrition ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya da katıldı.

GAZİŞEHİR'E ONAY GELDİ
Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine 'den de onay geldi. TFF'nin onayının ardından kır mızı-siyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti

RALLİDE DEV HEYECAN
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim arasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar 1655 kilometreye yakın yol kat edecek.



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