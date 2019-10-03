Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Barcelona evinde Inter'i 2-1 yendi. 2. dakikada Martinez'in golüyle geriye düşen Barça, Suarez'in 58 ve 84'te attığı gollerle 3 puanı aldı. Diğer sonuçlar: Slavia P-Dortmund: 0-2, Genk-Napoli: 0-0, Liverpool- Salzburg: 4-3, Leipzig-Lyon: 0-2, Zenit-Benfica: 3-1, Valencia-Ajax: 0-3
TOFAŞ VE DARÜŞŞAFAKA GALİBİYETLE BAŞLADI
Euro Cup B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti. Euro Cup'taki diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise Olimpija'yı 79-73 yendi. İki takımımız da bu sonuçla Avrupa'ya galibiyetle 'merhaba' dedi.
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN ALTIN MADALYA GELDİ
Kaş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası yarışları başladı. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) kategorisinde 2 dakika 14 saniyede 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen, 1. oldu. Şahika, yarışma sonrası sevincini Ay-Yıldızlı bayrağımızı açarak kutladı.
BEŞİKTAŞ'A ARDA KARDEŞLER
Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile lider Alanyaspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 4 maç yöneten Arda Kardeşler bu sezon ilk kez bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Ligde ayrıca G.Birliği ile G.Saray arasındaki maçı Halil Umut Meler, F.Bahçe-Antalya maçını da Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
TBF'YE YENİ SPONSOR
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için Herbalife Nutrition ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya Hidayet Türkoğlu da katıldı.
GAZİŞEHİR'E ONAY GELDİ
Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine TFF'den de onay geldi. TFF'nin onayının ardından kır mızı-siyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti
RALLİDE DEV HEYECAN
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim arasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar 1655 kilometreye yakın yol kat edecek.
TOFAŞ VE DARÜŞŞAFAKA GALİBİYETLE BAŞLADI
Euro Cup B Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Fransa temsilcisi Limoges'u evinde 84-71 mağlup etti. Euro Cup'taki diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise Olimpija'yı 79-73 yendi. İki takımımız da bu sonuçla Avrupa'ya galibiyetle 'merhaba' dedi.
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN ALTIN MADALYA GELDİ
Kaş ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası yarışları başladı. Yarışlar sonunda, Sabit Ağırlık (CW) kategorisinde 2 dakika 14 saniyede 66 metre dalışıyla serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni Şahika Ercümen, 1. oldu. Şahika, yarışma sonrası sevincini Ay-Yıldızlı bayrağımızı açarak kutladı.
BEŞİKTAŞ'A ARDA KARDEŞLER
Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile lider Alanyaspor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon Süper Lig'de 4 maç yöneten Arda Kardeşler bu sezon ilk kez bir Beşiktaş maçında düdük çalacak. Ligde ayrıca G.Birliği ile G.Saray arasındaki maçı Halil Umut Meler, F.Bahçe-Antalya maçını da Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
TBF'YE YENİ SPONSOR
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu için Herbalife Nutrition ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşmaya Hidayet Türkoğlu da katıldı.
GAZİŞEHİR'E ONAY GELDİ
Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine TFF'den de onay geldi. TFF'nin onayının ardından kır mızı-siyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti
RALLİDE DEV HEYECAN
Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Galler Rallisi, 3-6 Ekim arasında gerçekleşecek. 22 etaptan oluşan yarışta, pilotlar 1655 kilometreye yakın yol kat edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.