Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? 2019 UEFA Avrupa Ligi BJK Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Wolverhampton mücadele edecek. Beşiktaş - Wolverhampton maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanıp hem galibiyet serisine başlayarak toparlanmak hem de grupta üst sıralara tırmanmak istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Victor Ruiz, dün yapılan antrenmanda takımla çalıştı. Wolverhampton'da ise ayak parmağı sakatlığı dolayısıyla hafta sonu oynanan Watford maçını kaçıran Diogo Jota'nın durumu belirsizliğini koruyor.