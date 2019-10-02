UEFA Avrupa C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile mücadele edecek. Trabzonspor sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç öncesinde futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maç 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.