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  • 02.10.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:16

yayınlanacak? 2019 UEFA , saat kaçta?

UEFA Avrupa C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel takımıyla karşı karşıya gelecek. İki takımın 3 puan mücadelesi vereceği karşılaşma öncesinde futbolseverler , saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yayınlanacak? İşte maça dair son bilgiler...

Trabzonspor Basel maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile mücadele edecek. Trabzonspor sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç öncesinde futbolseverler Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maç 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

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