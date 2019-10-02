Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Abdülkadir Parmak, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Basel mücadelesi öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ünal Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi bazı zorluklara itti. Bu da bizi bazı oyunculara fazla yüklenmeye itti. Oyuncularım haklarını helal etsinler."

"Uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar burada olma mesajını vermek istiyoruz. Futbol geleneği olan bir rakiple karşılaşacağız. Liglerinde lider durumdalar. Hareketli, canlı ve agresif bir takım. Biz de öyle olacağız. İzleyiciler açısından zevkli bir maç olacak."

"Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem. Benim Trabzonspor'un başında çıktığım her maç önemli. Elimden geleni sarf ederim bu ortamda. Sezon başından beri çok yüklendiğimiz oyuncuların belli sıkıntıları var. Risk oluşturabilecek oyuncularımız varsa azami ölçüde kullanmamaya gayret göstereceğiz."

Abdülkadir Parmak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Futbolcular olarak maçın önemini biliyoruz ve buna göre hazırlandık. Taraftarımızın önünde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Rakip iyi bir takım, biz de iyi takımız. İnşallah galibiyetle ayrılırız. İki lig de bizim için, kariyerimiz için çok önemli. İkisinden de iyi sonuçlar almak istiyoruz."