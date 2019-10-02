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  • 02.10.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 20:57

'nın olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

'nın Avrupa kıtası elemelerindeki rakipleri belli oldu. A Milli Kadın Takımı, elemelerde B Grubu'nda , Hırvatistan ve ile karşılaşacak.

Millilerin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu

'nın Avrupa kıtası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ikincisi A Milli Kadın Takımı, elemelerde B Grubu'nda , Hırvatistan ve ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise , Polonya, ve , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele edecek.

Avrupa kıtası elemeleri, 5-12 Ocak 2020'de Hollanda'nın Apeldoorn kentindeki Omnisport Spor Salonu'nda oynanacak.

Elemelerde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz olarak eşleşecek. Elemelerde şampiyonluğa ulaşan ülke, doğrudan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, elemelerde şampiyon olarak olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Olimpiyat elemelerindeki en zorlu rakiplerimiz ise Hollanda ve Polonya olacak. Her iki takımı da geride bıraktığımız Avrupa Şampiyonası'nda net bir skor ve oyunla yenmeyi başarmıştık. Olimpiyat elemelerinde rakiplerimizi aynı şekilde mağlup etmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Grubumuzda yer alan Almanya, Belçika ve Hırvatistan karşısında çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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