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, ile başa baş oynadı ancak tek golle mağlup oldu!

Cimbom, ’ndeki 2. maçında önünde iyi futboluyla ayakta alkışlandı. 1 milyar Euro’luk rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen fırsatlar da buldu. G.Saray 2'nci yarıya da iyi başlamasına rağmen Icardi'nin golüne engel olamadı. Grubunda 3. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar 3. maçında R.Madrid'i ağırlayacak.

Ah be! Yazık oldu
Cimbom'a yazık oldu... Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz konuk ettiği PSG önünde iyi bir oyun oynamasına rağmen 1-0 yenildi. Böylece grubunda ilk yenilgisini aldı.11'de 'nın vuruşunda Muslera topu kornere attı. 15'te Sarabia'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İLK YARI 0-0 BERABERE BİTTİ
Seri'nin maçın 18. dakikasında ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla auta gitti. 37'de Di Maria'nın vuruşunda top Luyindama'ya çarpıp kornere gitti. Devre 0-0 berabere bitti.



ICARDI TOPU BOŞ KALEYE ATTI
Maçın 48. dakikasında Seri'nin kullandığı frikik atışında Navas topu kornere attı. 52'de defans arkasına sızan Icardi topu boş kaleye göndermeyi başardı: 0-1.



FALCAO SUSKUN KALDI
Falcao'nun kafa vuruşunda savunması topu çizgiden çıkardı. 69'da Falcao'nun serbest atışında top direğin üstünden dışarı gitti. böylece maçı 1-0 kaybetti.



MUSLERA'DAN 5 KRİTİK KURTARIŞ
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera dünkü maçta 5 kritik kurtarış yaptı. Golde hatası olmayan Muslera kalesinde güven verirken savunma oyuncularıyla çok iyi anlaştı. Muslera performansıyla tam not aldı.

HASRET 9 MAÇA ÇIKTI
En son geçtiğimiz sezon L.Moskova'yı yenen G.Saray'ın galibiyet hasreti 9 maça yükseldi.
Galatasaray'ın 'ndeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon 'nde oynadığı ilk maçta Lokomotif Moskova'yı 3-0 yenen Sarı-Kırmızılılar o maçtan sonra galibiyeti unuttu. Cimbom Lokomotif maçından sonra oynadığı 9 maçta 3 beraberlik 6 yenilgi aldı.



YİNE MASKEYLE OYNADI
Aslan'ın Faslı yıldızı dünkü maçta yine maskeyle oynadı. Belhanda vasat bir oyun oynadı.

EMRE MOR 18 DIŞINDA KALDI
G.Saray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Emre Mor, PSG karşısında 18 kişilik kadroya alınmadı. Genç futbolcu maçı tribünden takip etti.

CİMBOM 3. MAÇINDA REAL'İ AĞIRLAYACAK
PSG önünde ezilmedi. Rakibi karşısında zaman zaman pozisyonlar da bulunan Cimbom buna rağmen tek golle yenildi. Aslan grubundaki 3. maçında 'i konuk edecek.



R.MADRİD 1 PUANI GÜÇ BELA KURTARDI
Real Madrid Brugge önünde 2-0 ger-i ye düştüğü maçtan 1 puanla ayrıldı
Galatasaray'ın grubunda yer alan diğer karşılaşmada Real Madrid ile Club Brugge 2-2 berabere kaldı. Belçika takımı 11 ve 39'da Dennis'in golleriyle 2-0 öne geçti. Devre bu skorla bitti. 2. yarı R.Madrid, Ramos ve Casemiro'nun golleriyle 1 puanı kurtardı.

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