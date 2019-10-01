Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 01.10.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:00

maçında gören tarihe geçti

ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransız ekibinin çalıştırıcısı ilk yarıda gördüğü la, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu.

Galatasaray PSG maçında tarihe geçen olay!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü 39. dakikada görerek tarihe geçti.

FIFA'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray PSG maçında sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri