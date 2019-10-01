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  • 01.10.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:24

'den genç futbolcu 'a profesyonel sözleşme!

Futbol Takımı, altyapısında oynayan 15 yaşındaki ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Genç futbolcu hızlı yapısı ve bitirici özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe genç ismi açıkladı!

Futbol Takımı, altyapısında oynayan 15 yaşındaki ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktör Damien Comolli ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat'ın da hazır bulunduğu törende genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

MELİH BOSTAN KİMDİR?
8 Nisan 2004 doğumlu Melih Bostan Fenerbahçe'ye Derincespor'dan transfer oldu. Fenerbahçe altyapı takımlarıyla oynadığı maçlarda golcü kimliği ile öne çıktı. Genç futbolcu hızlı yapısı ve bitirici özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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