Kartal'da gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor.
- Spor
- 02.10.2019
- Gazete
Beşiktaş'ta sıcak saatler! Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi düğmeye bastı
Beşiktaş'ta gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor. Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi düğmeye bastı.
Kartal'da gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor.
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