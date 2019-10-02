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'ta sıcak saatler! ve düğmeye bastı

'ta gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan 'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor. ve düğmeye bastı.



Kartal'da gözler 13 Ekim ya da çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de yapılacak olan kongreye çevrildi. Başkan Fikret Orman'ın aday olup olmayacağı hala belirsizliğini sürdürüyor.

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