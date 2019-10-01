Trabzon deplasmanında çok ağır bir yenilgi yaşayan Beşiktaş adeta dibe vurdu... 6 maçta 5 puan toplayabilen, son 3 deplasman maçında 10 gol yiyen Siyah-Beyazlılar çok değil 1.5 yıl önce tarihinin en parlak dönemlerinden birisini yaşıyordu. Üst üste 2 yıl şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıp 2018'in şubat ayında B.Münih'in önüne çıkan Kartal'da çöküş aslında bağıra bağıra geldi.
İşte Fikret Orman yönetiminin faturası çok ağır olan yanlışları:
HER GEÇEN GÜN KAN KAYBEDİLDİ
Ekonomik sıkıntıların önüne geçilemedi. Bu yüzden takımın kilit isimleri satıldı. Çok önemli bir gelir elde edilmesine rağmen gidenlerin yeri doldurulamadı. Takım her geçen gün biraz daha kan kaybetti.
GELEN GİDENİ MUMLA ARATTI!
Transferde tarihi hatalar yapıldı. Talisca ve Aboubakar gibi kiralık yıldızlar takımda tutulamadı. Buna karşın alınan isimlerin çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Gelen, gideni mumla arattı.
TAKIM YALNIZ BIRAKILDI
Yönetimin kilit isimlerinden Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları bir şekilde kulüpten uzaklaştırıldı. Takım yalnız bırakıldı.
KRİZ KÖTÜ YÖNETİLDİ
Takıma altın yıllarını yaşatan Şenol Güneş'le ilgili kriz çok kötü yönetildi. "Kültür inşa edeceğim" diyen Abdullah Avcı, Necip'e sarıldı. Hayal kırıklığı yarattı.
DÜNYALARI KAZANIYORLAR
Çok önemli paralar kazanan yıldızlar sahada hayalet gibi geziyor.
TARAFTAR İSYANDA
Üst üste alınan kötü skorlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Perşembe günü oynanacak Wolves maçında büyük protestolar bekleniyor.
TAMAMEN EKONOMİK! - OKTAY DERELİOĞLU
Gelinen nokta tamamen Fikret Orman ve yönetimin eseridir. Kötü planlama, yanlış transferler ve en önemlisi ekonomik tablo Beşiktaş'ı şu anki durumuna getirdi. Bugün dünyada futbolunda en önemli konu kasa başarısıdır. Sportif başarılar ikinci planda. Kulübün mali durumu ortada. Beşiktaş yönetimi bu işin altından net bir şekilde kalkamamıştır. Ancak bu yaşananlar kesinlikle Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez.
3 YIL ÖNCEDEN BELLİYDİ! - ERMAN TOROĞLU
Başkan Orman "Artık yokum" dedi. Artık olmasan bile bu jübile maçlarına gel. Beşiktaş'ta bir şeylerin ters gideceği 3 sene önceden belliydi. Ama o zamanlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkmıştı. İyi giderken bir şeyleri göremezsen kötü giderken işleri halledemezsin. Şenol Güneş yönetimle seyirci arasında bir tampon oluşturuyordu. Çünkü Şenol'u seyirci sevmişti.
EN UFAK BİR REÇETE YOK - AHMET ÇAKAR
Beşiktaş'ta kan kaybı süratle devam ediyor. Sezona iyi başlayamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar. Üstelik yedikleri gollere baktığımızda tam bir komedi. Bu skorlardan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ne yapacak bilmiyorum. Başkan Fikret Orman istifa etti, Beşiktaş en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve nasıl toparlanacakları konusunda en ufak bir reçete yok.
İşte Fikret Orman yönetiminin faturası çok ağır olan yanlışları:
HER GEÇEN GÜN KAN KAYBEDİLDİ
Ekonomik sıkıntıların önüne geçilemedi. Bu yüzden takımın kilit isimleri satıldı. Çok önemli bir gelir elde edilmesine rağmen gidenlerin yeri doldurulamadı. Takım her geçen gün biraz daha kan kaybetti.
GELEN GİDENİ MUMLA ARATTI!
Transferde tarihi hatalar yapıldı. Talisca ve Aboubakar gibi kiralık yıldızlar takımda tutulamadı. Buna karşın alınan isimlerin çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı yarattı. Gelen, gideni mumla arattı.
TAKIM YALNIZ BIRAKILDI
Yönetimin kilit isimlerinden Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları bir şekilde kulüpten uzaklaştırıldı. Takım yalnız bırakıldı.
KRİZ KÖTÜ YÖNETİLDİ
Takıma altın yıllarını yaşatan Şenol Güneş'le ilgili kriz çok kötü yönetildi. "Kültür inşa edeceğim" diyen Abdullah Avcı, Necip'e sarıldı. Hayal kırıklığı yarattı.
DÜNYALARI KAZANIYORLAR
Çok önemli paralar kazanan yıldızlar sahada hayalet gibi geziyor.
TARAFTAR İSYANDA
Üst üste alınan kötü skorlar taraftarları isyan noktasına getirdi. Perşembe günü oynanacak Wolves maçında büyük protestolar bekleniyor.
TAMAMEN EKONOMİK! - OKTAY DERELİOĞLU
Gelinen nokta tamamen Fikret Orman ve yönetimin eseridir. Kötü planlama, yanlış transferler ve en önemlisi ekonomik tablo Beşiktaş'ı şu anki durumuna getirdi. Bugün dünyada futbolunda en önemli konu kasa başarısıdır. Sportif başarılar ikinci planda. Kulübün mali durumu ortada. Beşiktaş yönetimi bu işin altından net bir şekilde kalkamamıştır. Ancak bu yaşananlar kesinlikle Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey kaybettirmez.
3 YIL ÖNCEDEN BELLİYDİ! - ERMAN TOROĞLU
Başkan Orman "Artık yokum" dedi. Artık olmasan bile bu jübile maçlarına gel. Beşiktaş'ta bir şeylerin ters gideceği 3 sene önceden belliydi. Ama o zamanlar Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup üst tura çıkmıştı. İyi giderken bir şeyleri göremezsen kötü giderken işleri halledemezsin. Şenol Güneş yönetimle seyirci arasında bir tampon oluşturuyordu. Çünkü Şenol'u seyirci sevmişti.
EN UFAK BİR REÇETE YOK - AHMET ÇAKAR
Beşiktaş'ta kan kaybı süratle devam ediyor. Sezona iyi başlayamadılar, iyi oynamıyorlar ve art arda mağlubiyetler yaşıyorlar. Üstelik yedikleri gollere baktığımızda tam bir komedi. Bu skorlardan sonra teknik direktör Abdullah Avcı ne yapacak bilmiyorum. Başkan Fikret Orman istifa etti, Beşiktaş en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ve nasıl toparlanacakları konusunda en ufak bir reçete yok.
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