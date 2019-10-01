Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı önemli açıklamalar yaptı. Adalı, "Başkana yeniden aday olmak isterse beni listesine yazmamasını söyledim" dedi.
BÜYÜK GURUR
Adaylık iddialarını da yanıtlayan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım. Başkanlık büyük gurur" ifadesini kullandı.
BIRAK MAÇA SEMTE BİLE SOKMAZLAR!
Beşiktaş'ta başkan adaylığı beklenen Ahmet Nur Çebi'nin listesinde bulunan bir isim, "Aday olmazsak; bizi bırak maça, semte bile sokmazlar artık" dedi.
BÜYÜK GURUR
Adaylık iddialarını da yanıtlayan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım. Başkanlık büyük gurur" ifadesini kullandı.
BIRAK MAÇA SEMTE BİLE SOKMAZLAR!
Beşiktaş'ta başkan adaylığı beklenen Ahmet Nur Çebi'nin listesinde bulunan bir isim, "Aday olmazsak; bizi bırak maça, semte bile sokmazlar artık" dedi.
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