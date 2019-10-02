Atiba Hutchinson: Bu tabloyu değiştireceğiz

Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Beşiktaş Dergisi'ne yaptığı açıklamada umutlu konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu tabloyu değiştireceğiz. Sonuçta alışık olmadığımızdan farklı bir yapıya geçiyoruz" dedi.
PLANLANDIĞI GİBİ OLMADI
Bazen işlerin planlandığı gibi başlamadığını vurgulayan Atiba, "Çünkü lig çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bizim de zaman kaybetmememiz şart. Beşiktaş en kısa zamanda yükselişe geçecek" diye konuştu.
TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ
Atiba Hutchinson Beşiktaşlı taraftarlardan kendilerine destek vererek sahip çıkmasını istedi.
ROCO İÇİN PARA İDDİASI
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Roco'nun parasını alamadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Roco bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalmıştı.
PLANLANDIĞI GİBİ OLMADI
Bazen işlerin planlandığı gibi başlamadığını vurgulayan Atiba, "Çünkü lig çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bizim de zaman kaybetmememiz şart. Beşiktaş en kısa zamanda yükselişe geçecek" diye konuştu.
TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ
Atiba Hutchinson Beşiktaşlı taraftarlardan kendilerine destek vererek sahip çıkmasını istedi.
ROCO İÇİN PARA İDDİASI
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Roco'nun parasını alamadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Roco bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalmıştı.
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