Bugünkü
Takvim

Atiba Hutchinson: Bu tabloyu değiştireceğiz

’ın yıldızı Atiba, "Bu tabloyu değiştireceğiz. Sonuçta alışık olmadığımızdan farklı bir yapıya geçiyoruz" dedi. Atiba Hutchinson Beşiktaşlı taraftarlardan kendilerine destek vererek sahip çıkmasını istedi.

Bu tabloyu değiştireceğiz
Kartal'ın yıldızı Atiba, Dergisi'ne yaptığı açıklamada umutlu konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Bu tabloyu değiştireceğiz. Sonuçta alışık olmadığımızdan farklı bir yapıya geçiyoruz" dedi.

PLANLANDIĞI GİBİ OLMADI
Bazen işlerin planlandığı gibi başlamadığını vurgulayan Atiba, "Çünkü lig çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bizim de zaman kaybetmememiz şart. Beşiktaş en kısa zamanda yükselişe geçecek" diye konuştu.

TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ
Atiba Hutchinson Beşiktaşlı taraftarlardan kendilerine destek vererek sahip çıkmasını istedi.



ROCO İÇİN PARA İDDİASI
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu 'nun parasını alamadığı için oynamak istemediği iddia edildi. Roco bir süredir sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalmıştı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAtiba Hutchinson: Bu tabloyu değiştireceğiz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri