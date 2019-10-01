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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 02:08

Heyecan dorukta! maçı hangi kanalda yayınlanacak?

bugün zorlu bir maça çıkıyor. Sarı kırmızılılar kendi sahasında güçlü 'yi konuk ediyor. Galatasaray - Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. Peki, hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

Galatasaray PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

GALATASARAY - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Paris Saint Germain maçı 01 Ekim Salı günü (bugün) saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

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