Slimani tarih yazdı

Monaco'da İslam Slimani rüzgarı esiyor... Fenerbahçe'deki performansıyla adeta saç baş yolduran Cezayirli yıldız, Monaco'da 8 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkı yaptı. Slimani lig tarihinde ilk 8 haftada en çok gole katkı yapan 7. futbolcu olma başarısını da gösterdi. Tecrübeli forvet ayrıca son 11 sezonda ilk 8 haftada en çok asist yapan 3 futbolcudan biri oldu.



