Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde ikinci olarak finale çıktı. Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev bugün saat 22.40'da finalde koşacak.
KARAMAN BIRAKTI AMA YÖNETİM KABUL ETMEDİ
Üst üste kötü sonuçlar alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti. Ancak yönetim isitfayı kabul etmedi. Yapılan açıklamada, "Başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış, hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur" denildi.
ANADOLU EFES'TEN FARKLI GALİBİYET
Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, ilk haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor'u 93-82 yendi. Rodrigue Beaubois maçı 22 sayı ve 5 asist ile tamamlayarak takımında en skorer oyuncu olmayı başardı. Tolga Geçim'in 14 sayı ürettiği karşılaşmada James Anderson da 13 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
ADANA DEMİR KAÇAMADI: 2-2
Altınordu deplasmanında 2-0 öne geçen Adana Demirspor üstünlüğünü koruyamadı...
TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Altınordu ile Adana Demir 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip 29'da penaltıdan Sinan ve 46'da Samed'in golleriyle 2-0'ı buldu. Ancak Altınordu 49'da Hüseyin ve 78'de Yasin'le puanı kaptı.
KARAMAN BIRAKTI AMA YÖNETİM KABUL ETMEDİ
Üst üste kötü sonuçlar alan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman istifa etti. Ancak yönetim isitfayı kabul etmedi. Yapılan açıklamada, "Başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış, hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur" denildi.
ANADOLU EFES'TEN FARKLI GALİBİYET
Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, ilk haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor'u 93-82 yendi. Rodrigue Beaubois maçı 22 sayı ve 5 asist ile tamamlayarak takımında en skorer oyuncu olmayı başardı. Tolga Geçim'in 14 sayı ürettiği karşılaşmada James Anderson da 13 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
ADANA DEMİR KAÇAMADI: 2-2
Altınordu deplasmanında 2-0 öne geçen Adana Demirspor üstünlüğünü koruyamadı...
TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Altınordu ile Adana Demir 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip 29'da penaltıdan Sinan ve 46'da Samed'in golleriyle 2-0'ı buldu. Ancak Altınordu 49'da Hüseyin ve 78'de Yasin'le puanı kaptı.
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