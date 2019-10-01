Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG takımıyla mücadele ediyor. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 beraberlikle son buldu. Galatasaray gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Futbolseverler şimdi Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu hakkında araştırma yapıyor. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

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