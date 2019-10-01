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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 22:47

puan durumu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda puan durumu nasıl?

2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son puan durumunu merakla araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu nasıl? Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte gruplarda son durum...

İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında PSG takımıyla mücadele ediyor. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 beraberlikle son buldu. Galatasaray gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Futbolseverler şimdi Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu hakkında araştırma yapıyor. İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu...

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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