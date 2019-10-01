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  • 01.10.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 23:07

'nda 5'inci oldu!

erkekler finalinde yarışan milli sporcu , 20.07'lik derecesiyle beşinciliği elde etti. Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Ramil Guliyev 5'inci oldu!

7. 'nda erkekler finalinde mücadele eden milli sporcu , 5. oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.

Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.

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