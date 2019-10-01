Hasan Ali ABD yolcusu

Yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili can sıkıcı bir haber geldi... Milli futbolcu ayak tabanlığında uyumsuzluk yaşadığı için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek. Tolga Ciğerci'nin tedavi olduğu merkezde kendisine yeni tabanlık yapılacak olan Hasan Ali, Antalya maçında oynayamayacak. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.
- Spor
- 01.10.2019
- Gazete
Hasan Ali Kaldırım ABD yolcusu
Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ayak tabanlığındaki sorun nedeniyle ABD’ye tedaviye gidiyor. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.
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