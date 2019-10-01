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Kaldırım yolcusu

Uzun süren sakatlığını atlatan Kaldırım, ayak tabanlığındaki sorun nedeniyle ’ye tedaviye gidiyor. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.

Hasan Ali ABD yolcusu
Yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili can sıkıcı bir haber geldi... Milli futbolcu ayak tabanlığında uyumsuzluk yaşadığı için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek. Tolga Ciğerci'nin tedavi olduğu merkezde kendisine yeni tabanlık yapılacak olan Hasan Ali, Antalya maçında oynayamayacak. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.

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