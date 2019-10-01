Hasan Ali ABD yolcusu

Yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinin kadrosunda yer alan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili can sıkıcı bir haber geldi... Milli futbolcu ayak tabanlığında uyumsuzluk yaşadığı için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek. Tolga Ciğerci'nin tedavi olduğu merkezde kendisine yeni tabanlık yapılacak olan Hasan Ali, Antalya maçında oynayamayacak. Yıldız futbolcu milli ara sonrası sahalara dönecek.