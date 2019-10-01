Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Karşılaşmaya dair detayları merak edenler özellikle Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.