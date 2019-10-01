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  • 01.10.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 22:52

, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan 2. hafta maçlarında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarını merak eden futbolseverler , saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile mücadele edecek. Karşılaşmaya dair detayları merak edenler özellikle Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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