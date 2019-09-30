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  • 30.09.2019 12:57
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 13:10

Son dakika: , , Başakşehir'in 'nde maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

'nde 'in Möchengladbach ile oynayacağı maçı , 'ın Wolverhampton maçını ve 'un Basel ile oynayacağı mücadeleyi Marco di Bello yönetecek.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.

'in J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem yönetecek.

'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem düdük çalacak. Öte yandan 'un C Grubu ikinci maçında ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.

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