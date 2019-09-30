UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı gruptaki ikinci maçların hakemleri belli oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner düdük çalacak. Öte yandan Trabzonspor'un C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel'i konuk edeceği mücadelede İtalyan hakem Marco di Bello görev alacak.
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