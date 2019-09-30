Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.09.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 12:13

Neymar ve ? PSG, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında PSG ile karşı karşıya gelecek. PSG'nin iki yıldızı Neymar ve Mbappe'nin Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. PSG ise Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı. Peki, Neymar ve ? PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu nasıl?

Neymar Galatasaray maçında oynayacak mı?

Neymar ve Mbappe Galatasaray maçında oynayacak mı? Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 4-0 kazanılan Toulouse maçında 66. dakikada sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan UEFA'dan maç cezası alan Neymar'ın Galatasaray maçında olup olmayacağı merak konusu oldu. Fransız ekibi PSG, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı. Peki, Neymar ve Mbappe Galatasaray maçında oynayacak mı? PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu nasıl? İşte detaylar...

NEYMAR ve MBAPPE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Neymar Galatasaray maçında olmayacak. UEFA'dan 3 maç ceza alan daha sonra cezası 2'ye düşürülen Neymar, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahalara dönecek. Sakatlığı iyileşen Mbappe ise Galatasaray maçında forma giyecek.

PSG'NİN GALATASARAY MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani'ye yer verilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.

Detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriNeymar ve Mbappe Galatasaray maçında oynayacak mı? PSG, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri