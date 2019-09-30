Neymar ve Mbappe Galatasaray maçında oynayacak mı? Yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 4-0 kazanılan Toulouse maçında 66. dakikada sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan UEFA'dan maç cezası alan Neymar'ın Galatasaray maçında olup olmayacağı merak konusu oldu. Fransız ekibi PSG, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı. Peki, Neymar ve Mbappe Galatasaray maçında oynayacak mı? PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu nasıl? İşte detaylar...

NEYMAR ve MBAPPE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Neymar Galatasaray maçında olmayacak. UEFA'dan 3 maç ceza alan daha sonra cezası 2'ye düşürülen Neymar, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahalara dönecek. Sakatlığı iyileşen Mbappe ise Galatasaray maçında forma giyecek.

PSG'NİN GALATASARAY MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani'ye yer verilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu.

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