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  • 30.09.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 15:11

4. tur kura çekimi tarihi belli oldu

'nda 3. tur maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler, 4. tur kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. O sorunun yanıtı TFF'den yapılan açıklama ile geldi. TFF yaptığı açıklamada ZTK 4. tur kura çekiminin 3 Ekim Perşembe günü yapılacağını duyurdu.

Kupada kura tarihi belli oldu

Futbolda 'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri saat 11.00'de gerçekleşecek.

Kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanya, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak.

Maçlar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.

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