Konyaspor 90+8’de güldü

Konyaspor Kayserispor'u geri düştüğü maçta 2-1 'le geçti. Kayserispor 9. dakikada Shengelia'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 45+1'de Milosevic skora 1-1'lik denge getirmeyi başardı.
KAYSERİ'YE 2 KIRMIZI KART
Maçın 90+5'inde VAR'a müracaat eden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 90+8'de Jevtovic Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Kayserispor'da itiraz eden Mensah ve Henrique kırmızı kart gördü.
ANTALYASPOR GALİBİYETİ HATIRLADI
Ligde 4 maçtır 3 puan alamayan Antalya, Y.Malatya'yı 3 golle aştı.
Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Rakibi önünde daha üstün bir futbol sergileyen Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Aatif, Ufuk Akyol ve Hakan getirdi. Antalya haftayı 3 puanla kapattı.
BAŞKENT DERBİSİ ANKARAGÜCÜ'NÜN
Ankaragücü, G.Birliği'ni 2 golle devirmeyi başardı
Başkent derbisinde Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek haftayı 3 puanla getirmeyi başardı.
KENDİ KALESİNE 2 GOL
Ankaragücü'nün gollerini Candeias (k.k) ve İlhan Parlak kaydetti. G.Birliği'nin tek golünü ise Korcan Çelikay kendi kalesine attı.
KAYSERİ'YE 2 KIRMIZI KART
Maçın 90+5'inde VAR'a müracaat eden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 90+8'de Jevtovic Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Kayserispor'da itiraz eden Mensah ve Henrique kırmızı kart gördü.
ANTALYASPOR GALİBİYETİ HATIRLADI
Ligde 4 maçtır 3 puan alamayan Antalya, Y.Malatya'yı 3 golle aştı.
Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Rakibi önünde daha üstün bir futbol sergileyen Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Aatif, Ufuk Akyol ve Hakan getirdi. Antalya haftayı 3 puanla kapattı.
BAŞKENT DERBİSİ ANKARAGÜCÜ'NÜN
Ankaragücü, G.Birliği'ni 2 golle devirmeyi başardı
Başkent derbisinde Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek haftayı 3 puanla getirmeyi başardı.
KENDİ KALESİNE 2 GOL
Ankaragücü'nün gollerini Candeias (k.k) ve İlhan Parlak kaydetti. G.Birliği'nin tek golünü ise Korcan Çelikay kendi kalesine attı.
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