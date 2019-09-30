FIFA, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenmesi konusunda inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Bu inceleme sonunda FIFA, Emiliano Sala'nın transferi için Nantes'a 6 milyon euro ödemeleri gerektiğini Cardiff'e bildirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, Cardiff City'nin 19 Şubat 2019'da oyuncu transferi hakkında yapmış olduğu anlaşma gereği, Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerektiğini kararlaştırmıştır." ifadeleri yer aldı.

28 yaşındaki Sala, 17 milyon euro'ya Nantes'tan Cardiff'e 17 milyon euro'ya transfer olmuştu.