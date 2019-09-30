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  • 30.09.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 22:54

, 'ten puanı kaptı

'de 6. haftanın kapanış maçında Futbol Kulübü 1-0 öne geçtiği maçta ile berabere kalarak galibiyet serisine son verdi.

Göztepe, Gaziantep'ten puanı kaptı
'de ile , Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım müsait fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Güray Varol atarken Göztepe'ye puan getiren gol, 82. dakikada Berkan Emir'den geldi.

Gazişehir Gaziantep, böylece 5 haftadır kaybetmiyor. Göztepe ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, 11 puanla ligde 3. sırada yer aldı. Göztepe ise 6 puanla haftayı 15. sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Gazişehir Gaziantep, 'i konuk edecek. Göztepe ise sahasında 'u ağırlayacak.

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