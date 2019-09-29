Derbide kazanan Ankaragücü | MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (Maç sonucu)

Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği Ankara derbisinde gülen taraf ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Candeias (KK) ve İlhan Parlak'tan gelirken Gençlerbirliği'nin golü Ankaragücü kalecisi Korcan'ın kendi kalesine attığı golden geldi.
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