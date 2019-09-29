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  • 29.09.2019 16:53
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 18:30

Derbide kazanan Ankaragücü | MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Candeias (KK) ve İlhan Parlak'ın golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Gençlerbirliği'nin tek golü Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'ın kendi kalesine attığı golden geldi.

Derbide kazanan Ankaragücü
Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği Ankara derbisinde gülen taraf ev sahibi MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Candeias (KK) ve İlhan Parlak'tan gelirken Gençlerbirliği'nin golü Ankaragücü kalecisi Korcan'ın kendi kalesine attığı golden geldi.

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