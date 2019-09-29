Şifresiz online Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç? TS BJK maç sonucu . TS BJK şifresiz kanallar gibi konular internette sıkça araştırılıyor. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sakatlıklar nedeniyle tam takım olarak performans gösteremeyen Trabzonspor, evinde siyah beyazlı ekibi ağırlıyor. Karşılaşmaya dair detaylar haberimizde... Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.