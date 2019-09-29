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  • 29.09.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 18:38

maçı ! ? maç sonucu

Süper Lig'in 6. haftası birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. Dün akşam oynanan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından bu akşam , 'ı ağırlıyor. Fikret Orman'ın istifası ile çalkalanan Beşiktaş'ta gözler Abdullah Avcı'da! Deplasmanda kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen siyah beyazlılar, sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. İşte merakla beklenen maçına dair detaylar... Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. ? İşte ve tüm detaylar

Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç?

Şifresiz online Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç? TS BJK maç sonucu . TS BJK şifresiz kanallar gibi konular internette sıkça araştırılıyor. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sakatlıklar nedeniyle tam takım olarak performans gösteremeyen Trabzonspor, evinde siyah beyazlı ekibi ağırlıyor. Karşılaşmaya dair detaylar haberimizde... Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

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