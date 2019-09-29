Maç izle: 29 Eylül TS BJK maçı derbi canlı anlatım izle - Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle. Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak.

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