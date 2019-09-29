Aykut Kocaman Süper Lig'in tarihine geçti!

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçın Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman için önemi ise bir başkaydı.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısında Süper Lig'de 500. kez bir maça çıkarken bunu başaran en genç teknik direktör oldu. 500. Süper Lig maçına 54 yaşında çıkan Aykut Kocaman, bu süreçte 214 galibiyet, 134 beraberlik ve 152 mağlubiyet aldı.

Süper Lig tarihinde 500. maçına çıkan önceki teknik direktörlerden Samet Aybaba 58, Yılmaz Vural 59, Şenol Güneş ise 64 yaşındaydı.

Aykut Kocaman'ın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şöyle;

2000-2004: İstanbulspor

2004-2005: Malatyaspor

2005-2006: Konyaspor

2006-2007: Ankaraspor

2008-2009: Ankaraspor

2010-2013: Fenerbahçe

2014-2017: Konyaspor

2017-2018: Fenerbahçe

2018- (Devam ediyor): Konyaspor