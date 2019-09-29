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  • 29.09.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 17:58

29 Eylül maçı radyo canlı dinle!

Futbol severler bugün maçına odaklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi. Trabzonspor Beşiktaş derbisi 29 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izleme imkanı olmayan ve radyodan dinlemek isteyen taraftarlar, Trabzonspor Beşiktaş maçı radyodan dinlemeyi araştırıyor. İşte dev derbinin radyo yayını hakkında tüm merak edilenler….

Trabzonspor Beşiktaş maçı radyodan canlı dinle

Süper Lig'de yılın derbisi Trabzonspor Beşiktaş maçı radyodan dinle! Sezonun sonucu merakla beklenen maçı bu akşam saat 19:00'de başlıyor. Maçın heyecanını yaşamak isteyen futbol severler de Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı radyo yayını var mı sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki,Trabzonspor Beşiktaş maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı radyo yayını!

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