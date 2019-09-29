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  • 29.09.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 20:47

yarı finalde

'nda erkekler elemelerinde yarışan , yarı finale çıktı. Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.

Ramil Guliyev yarı finalde

17. 'nda erkekler elemelerinde mücadele eden , yarı finale yükseldi.

'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 20.50'de yarı finalde koşacak.

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