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  • 28.09.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:21

derbiyi soyunma odasından takip edecek

, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. 'in 6'ıncı haftasında Stadyumu'nda oynanacak derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip edecek.

Derbide Volkan Demirel şoku!

, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek.



Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip edecek.

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