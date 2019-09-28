Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek.
Tecrübeli kaleci, karşılaşmayı Galatasaray taraftarlarının olası tepkilerinden dolayı tribünden değil, soyunma odasından takip edecek.
Volkan Demirel derbiyi soyunma odasından takip edecek
Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbiyi Fenerbahçe Antrenörü Volkan Demirel, soyunma odasından takip edecek.
Volkan Demirel, dev derbinin başlamasına dakikalar kala takımla birlikte sahaya çıktı. Isınan oyuncuları, kenardan takip eden Demirel, antrenörlük belgesi olmadığı için karşılaşmayı yedek kulübesinden takip edemeyecek.
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