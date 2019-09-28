Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 28.09.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:15

tribünleri ’i unutmadı

ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, için pankart açarken Galatasaraylı taraftarlar ise Şener lehine tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe tribünleri o ismi unutmadı!
'in 6. Haftasında Galatasaray ile arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar pankartı açtı. Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener'i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri