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  • 28.09.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 17:51

Eski 'dan lileri kızdıracak mesaj!

'ın Brezilyalı eski futbolcusu , akşam oynanacak derbisi öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'a destek videosu yayınladı. Felipe Melo mesajında ''Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım' ifadesi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. İşte Melo'nun derbi için yayınladığı destek mesajı...

Felipe Melo'dan F.Bahçeliler kızdıracak derbi mesajı

Oynanacak olan - derbisi öncesinde sarı kırmızılı ekipten eski oyuncuları Melo'nun paylaşımı geldi. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Melo'nun konuşma yaptığı bir video yayınlandı.

Melo, takıma destek için çektiği videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım."

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