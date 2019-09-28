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  • 28.09.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 19:04

Milli atlet finalde

erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.39'luk derecesiyle serisinde 2. olan , finale yükseldi. Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.

Milli atlet Yasmani Copello finalde

erkekler 400 metre engelli yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Escobar, adını finale yazdırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 400 metre engelli yarı finalinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.39'luk derecesiyle serisini 2. sırada bitirerek finale kaldı.

Bu kategoride final yarışı, 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22.40'ta yapılacak.

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