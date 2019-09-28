Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşlaşmada gözler Falcao ve Muric'in üzerinde olacak. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de sezona çok formda başlayan Kosovalı oyuncusu Vedat Muric'e güveniyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacka karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

GALATASARAY-FENERBAÇHE REKABETİNDE 390. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.