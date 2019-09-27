Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin CANLI anlatımı takvim.com.tr'de...

Başakşehir-Rizespor | CANLI ANLATIM





İLK 11'LER

Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i de belli oldu. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visça, Gulbrandsen, Aleksiç, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic