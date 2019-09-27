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  • 27.09.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 20:40

Başakşehir-Rizespor | CANLI ANLATIM

'de , 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin takvim.com.tr'de...

Başakşehir-Rizespor | CANLI

'de , 6. hafta açılış karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin takvim.com.tr'de...

Başakşehir-Rizespor | CANLI ANLATIM

İLK 11'LER
Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i de belli oldu. İşte Başakşehir-Rizespor maçı ilk 11'leri:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Edin Visça, Gulbrandsen, Aleksiç, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Samudio, Boldrin, Scepovic

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