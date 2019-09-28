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  • Son Güncelleme: 28.09.2019 20:48

- | CANLI ANLATIM

'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve karşı karşıya geliyor. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI

'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde ve karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başladı. Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

GALATASARAY-FENERBAÇHE REKABETİNDE 390. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

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