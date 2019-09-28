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evinde 'yi konuk edecek

Bu akşam 'de herkesin gözü kulağı TT Stadı'nda olacak... Son 4 buluşmalarından 6 gol ve 5 kırmızı kart çıkan ezeli rakipler TT Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Dev derbi 20.00’de başlayacak...



Bu akşam Türkiye'de herkesin gözü kulağı TT Stadı'nda olacak... Dünya derbisi olarak adlandırılan buluşmada Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak... Saat 20.00'de beIN Sports'tan yayınlanacak dev derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak.

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