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  • 28.09.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 28.09.2019 23:30

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

​Paralimpik milli sporcu Büşra Ün, Güney Afrika'da düzenlenen Uluslararası Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Büşra Ün, çiftlerde şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün ve Japon takım arkadaşı Shiori Funamizu çift kadınlar finalinde Güney Afrikalı ve İngiliz rakipleriyle karşı karşıya geldi.



Müsabakayı 7-6, 5-7 ve 10-3'lük setlerle 2-1 kazanan Büşra Ün ve Shiori Funamizu, çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

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