Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden birisi olan Tolga Ciğerci, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal'ın kendisinin sahalara geri dönebilmesi için çok çaba sarfettiğini belirten Tolga, şu ifadeleri kullandı:
HER MAÇ HEDEFE BİR ADIM!
Hepimiz bu formayı en iyi şekilde taşımak istiyoruz. Forma giyersem terimin son damlasına kadar takımım için mücadele edeceğim. Şampiyonluk için taraftarımızla omuz omuza yürüyoruz. Bizim için her maç hedefe yaklaşma anlamında bir adımdır. Bu da onlardan birisi olacak.
Tolga Ciğerci, Süper Lig'de geride kalan 5 maçın 4'ünde ilk 11'de oynadı.
BU FORMA ÇOK ÖZEL
Tolga Ciğerci "494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak" dedi.
HER MAÇ HEDEFE BİR ADIM!
Hepimiz bu formayı en iyi şekilde taşımak istiyoruz. Forma giyersem terimin son damlasına kadar takımım için mücadele edeceğim. Şampiyonluk için taraftarımızla omuz omuza yürüyoruz. Bizim için her maç hedefe yaklaşma anlamında bir adımdır. Bu da onlardan birisi olacak.
Tolga Ciğerci, Süper Lig'de geride kalan 5 maçın 4'ünde ilk 11'de oynadı.
BU FORMA ÇOK ÖZEL
Tolga Ciğerci "494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak" dedi.
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