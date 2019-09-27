Bugünkü
Takvim

Dünya kültürüne katkı sağlayacak

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan 'nin 4.'sü 16 ülkenin katılımıyla tarihleri arasında 'nda düzenlenecek. Başkanı dün bu konuda bir basın toplantısı düzenledi.

Dünya kültürüne katkı sağlayacak
Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan 'nin 4.'sü 16 ülkenin katılımıyla tarihleri arasında 'nda düzenlenecek. Başkanı Bilal Erdoğan dün bu konuda bir basın toplantısı düzenledi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK AZALDI
Misyonlarını 'Geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve ihya edilmesi' şeklinde tanımlayan Erdoğan, "Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan Batılılaşma serüveni içinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını düşünüyoruz. Bu yüzden geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDünya kültürüne katkı sağlayacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri