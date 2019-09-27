Dünya kültürüne katkı sağlayacak

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan Etnospor Kültür Festivali'nin 4.'sü 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan dün bu konuda bir basın toplantısı düzenledi.
KÜLTÜREL ZENGİNLİK AZALDI
Misyonlarını 'Geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve ihya edilmesi' şeklinde tanımlayan Erdoğan, "Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan Batılılaşma serüveni içinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını düşünüyoruz. Bu yüzden geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
KÜLTÜREL ZENGİNLİK AZALDI
Misyonlarını 'Geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve ihya edilmesi' şeklinde tanımlayan Erdoğan, "Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan Batılılaşma serüveni içinde dünyada tek tipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını düşünüyoruz. Bu yüzden geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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