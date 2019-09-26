Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün sahibini bulacak. Gaziantep'te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev maçı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek. Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine taşımayı başardı. Fenerbahçe Beko'nun ise 7 şampiyonluğu bulunuyor.
OBRADOVİC-ATAMAN KAPIŞMASI
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic ile Anadolu Efes çalıştırıcısı Ergin Ataman sezonun ilk sınavını verecek. İki takımın hocaları da sezona kupayla başlamak istiyor. İki cephe de iddialı açıklamalar yaptı.
OBRADOVİC-ATAMAN KAPIŞMASI
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic ile Anadolu Efes çalıştırıcısı Ergin Ataman sezonun ilk sınavını verecek. İki takımın hocaları da sezona kupayla başlamak istiyor. İki cephe de iddialı açıklamalar yaptı.
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