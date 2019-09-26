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Potada dev randevu! ile , ’nda kapışıyor

ile , ’nda kapışıyor. Saat 19.00’da ’te oynanacak mücadele Spor’dan yayınlanacak... İki takım da szeona kupayla başlamak istiyor...

Potada dev randevu
Basketbolda 35. Erkekler , bugün sahibini bulacak. Gaziantep'te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Dev maçı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek. Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine taşımayı başardı. Beko'nun ise 7 şampiyonluğu bulunuyor.

OBRADOVİC-ATAMAN KAPIŞMASI
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic ile çalıştırıcısı sezonun ilk sınavını verecek. İki takımın hocaları da sezona kupayla başlamak istiyor. İki cephe de iddialı açıklamalar yaptı.



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