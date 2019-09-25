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  • 25.09.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 18:01

3. tur maçı: Manisaspor 2 - 1

'nda 3. tur heyecanı Manisaspor - mücadelesiyle devam etti. Ege ekibi Elazığ Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.

3 gollü maçında galibi Manisa!

'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 15:00'te başlayan mücadelede Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Manisaspor rakibini 2-1 mağlup ederek, adını 4. tura yazdırdı.

Manisaspor'un golleri ve 'dan gelirken, konuk ekip Elazığ Belediyespor'un tek golü 'tan geldi.

SON 16'DA VAR DEVREDE

VAR, bu sezon da kupada siftah yapıyor. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak, Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

GOLLER:

Dk. 28 Umut Kaya (Manisa FK) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dk. 62 Gökhan Aydaş (Elazığ Belediyespor) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dk. 81 Erhan Kara (Manisa FK) - GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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