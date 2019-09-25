Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepe'ye konuk olan Yukatel Denizlispor, 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura geçti. Süper Lig temsilcisinin gollerini Estupinan (2), Recep Niyaz ve Ali Eren Karadağ (KK) attı.

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