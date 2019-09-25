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  • 25.09.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 14:55

Denizlispor ZTK'da bir üst tura rahat turladı

3. Tur maçında 'ye konuk olan , 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura geçti. Süper Lig temsilcisinin gollerini Estupinan (2), Recep Niyaz ve Ali Eren Karadağ (KK) attı.

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