Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepe'ye konuk olan Yukatel Denizlispor, 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura geçti. Süper Lig temsilcisinin gollerini Estupinan (2), Recep Niyaz ve Ali Eren Karadağ (KK) attı.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hacettepe'ye konuk olan Yukatel Denizlispor, 4-0 gibi net bir skorla bir üst tura geçti. Süper Lig temsilcisinin gollerini Estupinan (2), Recep Niyaz ve Ali Eren Karadağ (KK) attı.
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