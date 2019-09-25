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  • 25.09.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 11:25

CAS kararının ardından İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

Kulübü, 2010-11 sezonuna ilişkin FIFA, ve CAS’ta alınan kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Trabzonspor'dan İsviçre mahkemesine CAS başvurusu

2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren , daha önce FIFA, ve CAS'ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, son başvuru tarihi olan 27 Eylül'den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, "İsviçre Federal Mahkemesi'ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi'nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇIYLA GÜVEN TAZELEMEK İSTİYORUZ"
Önder Bülbüloğlu, takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise "Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Maalesef iyi oynayamadık. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzon konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Eksikler giderilince inşallah takım geçen yılki oyununu ortaya koyacaktır. Önümüzde Beşiktaş maçımız var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak.

Biz de evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor'un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım. İnşallah bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

STURRIDGE BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANIYOR
Bu arada, Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor maçı öncesi çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilen ve riske edilmeyen Daniel Sturridge'nin hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maçla birlikte takıma geri dönmesi bekleniyor.

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