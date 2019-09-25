Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri merakla bekleniyordu... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 6. haftanın hakemlerini açıkladı! Son dakika bilgisine göre; Galatasaray Fenerbahçe maçına Cüneyt Çakır atandığı öğrenilirken Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek hakemin de Ali Palabıyık olduğu belirtildi.
VAR ATAMALARI DA BELLİ OLDU!
Galatasaray - Fenerbahçe / Koray Gençerler
Trabzonspor - Beşiktaş / Serkan Tokat
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 6. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ
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