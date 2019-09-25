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  • 25.09.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 17:55

Son dakika: - derbisinin hakemi belli oldu

Ligin 6. haftasında evinde ezeli rakibi 'yi, Trabzonspor da evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu iki dev mücadelenin hakemlerinin kim olacağı merak konusuydu... Son dakika haberine göre; Süper Lig'deki 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Buna göre; Galatasaray Fenerbahçe maçını , Trabzonspor Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de oynanacak - ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri merakla bekleniyordu... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 6. haftanın hakemlerini açıkladı! Son dakika bilgisine göre; Galatasaray Fenerbahçe maçına atandığı öğrenilirken Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek hakemin de Ali Palabıyık olduğu belirtildi.

VAR ATAMALARI DA BELLİ OLDU!

Galatasaray - Fenerbahçe / Koray Gençerler

Trabzonspor - Beşiktaş / Serkan Tokat

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 6. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

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