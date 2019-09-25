Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi. Kasımpaşa'nın golünü 60. dakikada penaltıdan Özgür Çek attı. Diğer sonçlar: Payas-Bolu: 5-3, Mardin Bld-Altay: 0-2, Karacabey-Ümraniye: 2-0, Muğla-Bursa: 1-3, Alemdağ-Sancaktepe: 0-3, Edirne-Erzurum: 3-4, Erok-Uşak: 1-0, Soma-Keçiören: 1-2, Altınordu-1922 Konya: 4-2, Ş.Urfa-Erzincan: 0-1, Balıkesir- Van:0-1, Amed-Ağrı: 4-1, Adanaspor- Fethiye: 3-1, Osmanlı-İçel: 4-5, Kocaeli-Sivas Bld.: 0-1.
BUGÜN
13.00 Hacettepe-Denizlispor
14.00 Elazığspor-Tepecikspor
14.00 Erzin Spor-İnegöl
14.00 Fatsa Belediye-Samsun
14.00 Görelespor-Giresunspor
14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor
14.30 Ank.Demir-B.Akademi
14.30 Kemerspor-Sarıyer
14.30 Zon.Kömür-Niğde An.
15.00 Bandırma-Etimesgut
15.00 Bodrumspor-Erbaaspor
15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.
15.00 Manisa FK-Elazığ Bld.
15.00 Menemen-Kırşehir
15.00 Pendik-Turgutluspor
15.00 Silivri-Kastamonu
15.00 Tuzla-Nazilli
15.00 Velimeşe-Eyüp
16.00 İstanbulspor-Pazarspor
16.30 K.Maraş-Karagümrük
18.30 Diyarbekir-Eskişehir
19.00 Afyonspr-Bayrampaşa
19.00 Karabük-Gümüşhane
19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği
20.30 Göztepe-Yozgatspor
YARIN
13.00 Anadolu-Gazişehir
14.30 Hatayspor-Siirtspor
16.30 G.Birliği-Osmaniye
18.30 Akhisar-Bayburt
20.30 Sakaryaspor-Çankırı
BUGÜN
13.00 Hacettepe-Denizlispor
14.00 Elazığspor-Tepecikspor
14.00 Erzin Spor-İnegöl
14.00 Fatsa Belediye-Samsun
14.00 Görelespor-Giresunspor
14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor
14.30 Ank.Demir-B.Akademi
14.30 Kemerspor-Sarıyer
14.30 Zon.Kömür-Niğde An.
15.00 Bandırma-Etimesgut
15.00 Bodrumspor-Erbaaspor
15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.
15.00 Manisa FK-Elazığ Bld.
15.00 Menemen-Kırşehir
15.00 Pendik-Turgutluspor
15.00 Silivri-Kastamonu
15.00 Tuzla-Nazilli
15.00 Velimeşe-Eyüp
16.00 İstanbulspor-Pazarspor
16.30 K.Maraş-Karagümrük
18.30 Diyarbekir-Eskişehir
19.00 Afyonspr-Bayrampaşa
19.00 Karabük-Gümüşhane
19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği
20.30 Göztepe-Yozgatspor
YARIN
13.00 Anadolu-Gazişehir
14.30 Hatayspor-Siirtspor
16.30 G.Birliği-Osmaniye
18.30 Akhisar-Bayburt
20.30 Sakaryaspor-Çankırı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.