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tek golle turladı

’nda 3. tur maçında , Yeni Çorumpsor’u deplasmanda ’in penaltı golü-y le 1-0 yendi ve turu geçti. Kupa maçlarına bugün 25 maçla devam edilecek. 5 karşılaşma A Spor’dan yayınlanacak.

KASIMPAŞA TEK GOLLE TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, deplasmanda 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor'u 1-0 yenerek 4. tura yükseldi. Kasımpaşa'nın golünü 60. dakikada penaltıdan Özgür Çek attı. Diğer sonçlar: Payas-Bolu: 5-3, Mardin Bld-Altay: 0-2, Karacabey-Ümraniye: 2-0, Muğla-Bursa: 1-3, Alemdağ-Sancaktepe: 0-3, Edirne-Erzurum: 3-4, Erok-Uşak: 1-0, Soma-Keçiören: 1-2, Altınordu-1922 : 4-2, Ş.Urfa-Erzincan: 0-1, - Van:0-1, Amed-Ağrı: 4-1, Adanaspor- Fethiye: 3-1, Osmanlı-İçel: 4-5, Kocaeli-Sivas Bld.: 0-1.


BUGÜN
13.00 Hacettepe-Denizlispor

14.00 Elazığspor-Tepecikspor

14.00 Erzin Spor-İnegöl

14.00 Fatsa Belediye-Samsun

14.00 Görelespor-Giresunspor

14.00 H.Trabzon-Ad.Demirspor

14.30 Ank.Demir-B.Akademi

14.30 Kemerspor-Sarıyer

14.30 Zon.Kömür-Niğde An.

15.00 Bandırma-Etimesgut

15.00 Bodrumspor-Erbaaspor

15.00 Kırklareli-Kelkit Bld.

15.00 FK-Elazığ Bld.

15.00 Menemen-Kırşehir

15.00 Pendik-Turgutluspor

15.00 Silivri-Kastamonu

15.00 Tuzla-Nazilli

15.00 Velimeşe-Eyüp

16.00 İstanbulspor-Pazarspor

16.30 K.Maraş-Karagümrük

18.30 Diyarbekir-Eskişehir

19.00 Afyonspr-Bayrampaşa

19.00 Karabük-Gümüşhane

19.00 Tarsus-Darıca G.Birliği

20.30 Göztepe-Yozgatspor

YARIN
13.00 Anadolu-Gazişehir

14.30 Hatayspor-Siirtspor

16.30 G.Birliği-Osmaniye

18.30 Akhisar-Bayburt

20.30 Sakaryaspor-Çankırı

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