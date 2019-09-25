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tempoyu yükseltti

, derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Derbinin 2. çalışmasında temponun yükseldiği görüldü. İşte haberin detayları ve 25 Eylül tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe tempoyu yükseltti
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Derbinin 2. çalışmasında temponun yükseldiği görüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

ISLA TAKIMA KATILDI MOSES BİREYSEL ÇALIŞTI
Dünkü antrenmanda Isla idmanın tamamında takımla çalıştı. Hasan Ali ilk bölümde takımla sonra bireysel çalıştı. Moses ise düz koşu yaptı.



MUTLULUK F.BAHÇE'DE OLMAKTIR
Yanal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla birlik mesajı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan G.Saray derbisi öncesi birlik mesajı geldi. Yanal, , idari menajer ve teknik ekibin yer aldığı bir fotoğrafı, "Mutluluk F.Bahçe'de olmaktır" notuyla paylaştı.

TFF TOPLANTIYI ERTELEDİ
TFF'nin F.Bahçe'nin Alanya maçına itirazı üzerine dün toplantı yapması bekleniyordu. Ancak bu toplantının ertelendiği bildirildi.

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