Fenerbahçe tempoyu yükseltti

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Derbinin 2. çalışmasında temponun yükseldiği görüldü. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
ISLA TAKIMA KATILDI MOSES BİREYSEL ÇALIŞTI
Dünkü antrenmanda Isla idmanın tamamında takımla çalıştı. Hasan Ali ilk bölümde takımla sonra bireysel çalıştı. Moses ise düz koşu yaptı.
MUTLULUK F.BAHÇE'DE OLMAKTIR
Yanal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla birlik mesajı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan G.Saray derbisi öncesi birlik mesajı geldi. Yanal, Volkan Demirel, idari menajer Volkan Ballı ve teknik ekibin yer aldığı bir fotoğrafı, "Mutluluk F.Bahçe'de olmaktır" notuyla paylaştı.
TFF TOPLANTIYI ERTELEDİ
TFF'nin F.Bahçe'nin Alanya maçına itirazı üzerine dün toplantı yapması bekleniyordu. Ancak bu toplantının ertelendiği bildirildi.
ISLA TAKIMA KATILDI MOSES BİREYSEL ÇALIŞTI
Dünkü antrenmanda Isla idmanın tamamında takımla çalıştı. Hasan Ali ilk bölümde takımla sonra bireysel çalıştı. Moses ise düz koşu yaptı.
MUTLULUK F.BAHÇE'DE OLMAKTIR
Yanal, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla birlik mesajı verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan G.Saray derbisi öncesi birlik mesajı geldi. Yanal, Volkan Demirel, idari menajer Volkan Ballı ve teknik ekibin yer aldığı bir fotoğrafı, "Mutluluk F.Bahçe'de olmaktır" notuyla paylaştı.
TFF TOPLANTIYI ERTELEDİ
TFF'nin F.Bahçe'nin Alanya maçına itirazı üzerine dün toplantı yapması bekleniyordu. Ancak bu toplantının ertelendiği bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.